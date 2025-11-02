سان جيرمان.. "الفوز القاتل"
حقق باريس سان جيرمان فوزاً قاتلاً على ضيفه نيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل المهاجم البرتغالي جونسالو راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+5).
وبهذا الفوز، عزز سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعدا بأربع نقاط عن ملاحقه موناكو صاحب المركز الثاني.
في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز الثامن.
وضمن مباريات الجولة ذاتها، فاز باريس أف سي على موناكو بهدف دون رد، فيما تلعب لاحقا مباراة أوكسير مع أولمبيك مارسيليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سان جيرمان.. "الفوز القاتل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.