سان جيرمان.. "الفوز القاتل"حقق باريس سان جيرمان فوزاً قاتلاً على ضيفه نيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل المهاجم البرتغالي جونسالو راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+5).

وبهذا الفوز، عزز سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعدا بأربع نقاط عن ملاحقه موناكو صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، فاز باريس أف سي على موناكو بهدف دون رد، فيما تلعب لاحقا مباراة أوكسير مع أولمبيك مارسيليا.