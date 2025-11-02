أرسنال يحلّق في الصدارة بثنائية بيرنلي
ابتعد فريق أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على بيرنلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "البريميرليغ".
سجل السويدي فيكتور غيوكيريس وديكلان رايس هدفي اللقاء في الدقيقتين (14 و35).
ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، محافظا على سجله الخالي من الهزائم في 12 مباراة متتالية بجميع المسابقات، ومحققا فوزه الخامس على التوالي في الدوري، ليوسع الفارق إلى سبع نقاط عن أقرب مطارديه بورنموث صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي اليوم الأحد مع مانشستر سيتي.
في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
وفي بقية مباريات الجولة، فاز ليفربول على أستون فيلا بهدفين دون رد، وتشيلسي على توتنهام بهدف دون رد، وكريستال بالاس على برنتفورد بالنتيجة ذاتها.
في حين تغلب برايتون على ليدز يونايتد بثلاثية دون مقابل، وفولهام على وولفرهامبتون بالنتيجة نفسها، بينما تعادل نوتنغهام فوريست مع مانشستر يونايتد (2-2).
