سينر يحصد "باريس للتنس"حصد الإيطالي يانيك سينر لقب بطولة باريس المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ 1000 نقطة، بعد تغلّبه في المباراة النهائية على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم بنتيجة 6-4 و7-6.

وكان سينر المصنف الثاني بحاجة إلى الفوز في النهائي اليوم ليتجاوز كارلوس ألكاراز ويتصدر التصنيف العالمي، وقد حقق الإيطالي اللقب عن جدارة، إذ أصبح رابع لاعب يحرز البطولة دون أن يخسر أي مجموعة.

أما أوجيه ألياسيم المصنف التاسع، فكان بحاجة إلى الفوز اليوم لحسم تأهله إلى البطولة الختامية للموسم، لكنه أضاع الفرصة.

وأحرز سينر اليوم أول لقب له هذا الموسم على مستوى بطولات الأساتذة واللقب الخامس له في الموسم بشكل عام، كما مدّد عدد انتصاراته المتتالية على الملاعب الصلبة المغلقة إلى 26 انتصارًا.