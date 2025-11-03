تفعيل حزمة استثمارات قطرية مصرية خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وسيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.