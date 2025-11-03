بتوقيع عمرو المصري..دياب يتصدر التريند بأغنية "عشنا عشانهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان دياب أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم " عشنا عشانهم"، حيث شارك عمرو المصري الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو المصري، توزيع وميكس عمرو الخضري، إنتاج سلطان الشن.

وفورًا من نزول الأغنية نالت على استحسان الجميع واصفين فريق العمل بالتفرد والإبداع مما أدى إلى تصدرها التريند



وقدم دياب مؤخرًا العديد من الأغاني التي لاقت رد فعل كبير وقت طرحها ومنها بالسلامة والله يسهله وإيه ايه وغيرها.

مسلسل "بنج كلي"

وفي الدراما يواصل دياب حاليًا تصوير مسلسله الجديد "بنج كلي"، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان والذي ستدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويشاركه البطولة سلمى أبو ضيف وعدد كبير من النجوم.

رمضان 2026

كما أنه تعاقد على بطولة مسلسل جديد مع مصطفى غريب يعرض في رمضان 2026 من تأليف مهاب طارق وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

وفي السينما من المقرر أن يبدأ دياب تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد هيروشيما، بطولة أحمد السقا خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ينتهي المخرج من معاينة أماكن التصوير بشكل نهائي.

وحقق دياب في رمضان الماضي نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمه شخصية أسعد، في مسلسل قلبي ومفتاحة، والذي جمعه مع آسر ياسين ومي عز الدين ونال العمل على إعجاب عدد كبير من الجمهور