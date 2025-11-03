نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم.. وافتتاحه لحظة إنسانية نادرة جسدت عظمة الحضارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث تجاوز كونه مناسبة ثقافية إلى كونه لحظة إنسانية وتاريخية غير مسبوقة جعلت العالم كله يتحدث عن مصر وحضارتها الممتدة عبر سبعة آلاف عام.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" إن افتتاح المتحف المصري الكبير كان "حدثًا جللًا" بكل المقاييس، موضحًا أن الصفحات الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز وعدد من الأندية الكبرى مثل ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي نشرت صورًا للمتحف بالتزامن مع الاحتفالات، وأرفقت صورًا للنجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، في إشارة إلى الفخر بجذورهما المصرية.

وأضاف أن الحدث خطف أنظار العالم لدرجة أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي نشر صورًا له مرتديًا الزي الفرعوني أثناء متابعته للافتتاح، في تأكيد على الإبهار الذي حققته مصر في هذا اليوم التاريخي.

وأشار شبانة إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية منحت إشارة البث مجانًا لجميع القنوات العالمية، حتى يتمكن الجميع من متابعة هذا الحدث، الذي يُعد تجسيدًا لنهضة حضارية حديثة توازي عظمة التاريخ المصري القديم.

وأوضح:إن مصر تهدي العالم من أرض الكنانة متحفًا يروي 7000 سنة من المجد الإنساني، وتعرض فيه لأول مرة كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة.

وأكد أن المتحف المصري الكبير لم يعد مجرد مبنى أثري، بل أصبح رمزًا للهوية الوطنية ومشروعًا حضاريًا يعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر، خاصة بعد الدور الذي تلعبه في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة.

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا إن افتتاح المتحف يمثل رسالة من مصر إلى المستقبل، تؤكد استمرار دورها القيادي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن المشهد كان مهيبًا ويستحق أن يُخلد في الذاكرة بوصفه لحظة فخر لكل مصري.

