مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025.. صدامات قوية في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال آسيا للنخبة.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، إلى مجموعة من المواجهات المثيرة التي تُقام في مختلف ملاعب العالم، حيث تُختتم منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استمرار مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن مواجهات كأس العالم للشباب التي تشهد حضورًا قويًا للمنتخبات العربية.

الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.. منافسة على النقاط الأخيرة

في إنجلترا، يسدل الستار على الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز بمباراة سندرلاند ضد إيفرتون، والمقرر انطلاقها في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2، في لقاء يتطلع فيه الفريقان إلى تحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي ريال أوفييدو مع أوساسونا في مواجهة قوية تُقام في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أما في إيطاليا، فتقام مباراتان بارزتان ضمن الجولة نفسها:

ساسولو × جنوى – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × كالياري – الساعة 9:45 مساءً على القناة نفسها

دوري أبطال آسيا النخبة وكأس العالم للشباب.. حضور عربي لافت

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم مواجهات قوية، حيث يدخل الهلال السعودي اختبارًا صعبًا أمام الغرافة القطري في الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. كما تقام مباريات أخرى مهمة:

ناساف كارشي × الوحدة – الساعة 4:45 مساءً

الدحيل × شباب أهلي دبي – الساعة 7 مساءً على beIN Sports HD 1

تراكتورسازي تبريز × الشرطة – الساعة 7 مساءً



أما في كأس العالم للشباب، فاليوم حافل بالمباريات أبرزها:

جنوب إفريقيا × بوليفيا – الساعة 2:30 ظهرًا على beIN SPORTS XTRA 2

اليابان × المغرب – الساعة 3:30 عصرًا على beIN SPORTS XTRA 1

تونس × فيجي – الساعة 5:45 مساءً على beIN SPORTS XTRA 1

قطر × إيطاليا – الساعة 5:45 مساءً على beIN Sports HD



يُنتظر أن تشهد هذه اللقاءات تنافسًا حاميًا، خاصةً مع اقتراب مراحل الحسم في البطولات المختلفة، مما يعد الجماهير بيوم كروي مثير مليء بالإثارة والمتعة.