البث المباشر لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.. يستضيف ملعب ثاني بن جاسم مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع بين الغرافة القطري وضيفه الهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الإثارة والتحدي بين الفريقين الطامحين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 5 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.



الهلال يسعى لمواصلة العلامة الكاملة

يدخل فريق الهلال اللقاء متسلحًا بسلسلة انتصاراته الثلاث في البطولة، بعد أن تفوق على الدحيل القطري وناساف كارشي الأوزبكي والسد القطري، ليعتلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. ويسعى الزعيم السعودي إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى الدور المقبل، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه محليًا، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين.



الغرافة يبحث عن عودة قوية أمام جماهيره

أما الغرافة القطري، فيدخل اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط فقط، بعدما فاز على الشرطة العراقي وخسر أمام الشارقة الإماراتي والأهلي السعودي. وعلى الرغم من نتائجه المتذبذبة قاريًا، إلا أن الفريق يقدم مستويات متميزة في الدوري القطري، حيث يتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة من 8 مباريات، محققًا 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة وحيدة.

وتتطلع جماهير الغرافة لأن تكون مواجهة الليلة أمام الهلال فرصة لاستعادة التوازن ومصالحة الأنصار بأداء قوي على أرضهم.