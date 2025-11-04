نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر منتخب مصر للناشئين يبدأ مشوار الحلم أمام هايتي في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر للناشئين يبدأ مشوار الحلم أمام هايتي في كأس العالم

يبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء، مشوار الحلم في بطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة في دولة قطر، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية في أن يحقق المنتخب إنجازًا يعوض إخفاق منتخب الشباب تحت 20 عامًا.

ويلتقي منتخب مصر مواليد 2008 مع نظيره منتخب هايتي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، ضمن منافسات البطولة التي تستمر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

موعد مباراة منتخب مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة والسعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُقام المباراة على ملعب أسباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، في افتتاح مشوار الفراعنة الصغار بالبطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين 2025

شهدت محركات البحث تزايدًا كبيرًا في الساعات الأخيرة حول القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية انطلاق أولى مواجهات منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر خلال شهر نوفمبر الجاري 2025.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب «رقم 5» في منطقة أسباير القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى صغار الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

منتخب مصر للناشئين يبدأ مشوار الحلم أمام هايتي في كأس العالم

هدف منتخب مصر في المباراة

ويسعى لاعبو منتخب مصر للناشئين تحت قيادة المدير الفني أحمد الكاس إلى تحقيق انطلاقة قوية في المونديال، بالفوز على هايتي في لقاء اليوم، وخطف أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وفنزويلا، في طريقهم نحو التأهل إلى دور الـ16.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

أعلن المدير الفني أحمد الكاس عن قائمة تضم 21 لاعبًا لخوض منافسات البطولة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز – عمرو عادل – محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي – نور أشرف – فارس فخري – أدهم فريد – مهند الشامي – ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال – عمر أبو طالب – باسل مدحت – محمد حمد – بلال عطية – أنس رشدي – إبراهيم النجعاوي – محمد صبيح – محمد البنداري.

ويأمل الجهاز الفني في تقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية، وتحقيق بداية موفقة تفتح الطريق أمام المنتخب نحو الأدوار المتقدمة في البطولة.