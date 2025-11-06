نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري| هيمنة أهلاوية ووصافة بيضاء.. تعرف على سجل الخمس عظماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية في كل مكان، لمتابعة بطولة كأس السوبر المصري، والتي تنطلق أحداثها مساء اليوم بمواجهة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ومواجهة الزمالك أمام بيراميدز، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي.

تقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

في نفس السياق، يحتضن ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي، مواجهة الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

هيمنة أهلاوية ووصافة بيضاء

يهيمن فريق الأهلي على النصيب الأكبر من بطولة كأس السوبر المصري بواقع 15 لقبا، يليه الغريم التقليدي فريق الزمالك بواقع 4 بطولات.

ونجح المقاولون العرب وطلائع الجيش وفريق حرس الحدود في تحقيق اللقب بواقع مرة واحدة لكل فريق.

يعتبر آخر فريق حقق اللقب بخلاف الأهلي أو الزمالك، كان فريق طلائع الجيش، وذلك نسخة 2020، بعد الفوز على نظيره فريق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري على الأراضي الإماراتية في الفترة من 6 نوفمبر الجاري وحتى التاسع من الشهر ذاته.