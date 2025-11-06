نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُقام بطولة كأس السوبر المصري 2025 بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. وتشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري في مدينتي أبوظبي والعين.

ويستعد النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025. بينما يسعى فريق سيراميكا، تحت قيادة المدرب علي ماهر، لتحقيق مفاجأة كبيرة أمام حامل اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2025

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، والمقرر إقامتها اليوم الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعيد الأهلي خدمات لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته من المشاركة في مباراة المصري الأخيرة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا



من المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: نيتس جراديشار

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2025

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يتولى المعلق الرياضي فارس عوض التعليق على المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، فيما يعلق أيمن الكاشف على اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 5 مساءً – ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب آل نهيان.

مباراة تحديد المركز الثالث: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 3:45 عصرًا – ملعب آل نهيان.

النهائي: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني ييس توروب لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بينما يأمل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام حامل اللقب.