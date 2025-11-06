نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم إلى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، حيث يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لعشاق كرة القدم المصرية الذين ينتظرون مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

تأتي المباراة ضمن بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات بمشاركة أربعة أندية، وتشهد منافسة قوية من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

ويبحث المشاهدون خلال الساعات الحالية عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، في ظل اهتمام جماهيري كبير بهذه النسخة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وفي السادسة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ووفقًا لقواعد البطولة، فإن المباراة يجب أن تنتهي بفائز، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتأتي هذه المواجهة بعد سلسلة من المباريات القوية التي خاضها الفريقان في الدوري خلال الأسابيع الماضية.

القنوات الناقلة ورابط بث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يتم نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت التي تمتلك حقوق البث داخل مصر، كما سيتم إضافة رابط المشاهدة المباشر مع انطلاق اللقاء، ليتمكن الجمهور من متابعة المباراة لحظة بلحظة.

ويتيح البث المباشر فرصة للمشجعين لمتابعة التحليل الفني للمباراة وأبرز اللقطات عبر الاستوديو التحليلي الذي يسبق اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني على تشكيل متوقع يبدأ به المباراة ويتضمن وجود اللاعب محمد الشناوي في حراسة المرمى، ويتكون خط الدفاع من الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، بينما يقود خط الوسط الثلاثي مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه.

ويقود خط الهجوم محمد عبد الله وأشرف بن شرقي وجراديشار، حيث يعتمد الفريق على مهاراتهم في اختراق دفاع المنافس وخلق الفرص الهجومية.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

التقى الفريقان في كأس السوبر المصري مرتين من قبل جاءت كلتاهما في الدور نصف النهائي. في النسخة رقم 21 نجح الأهلي في الفوز بهدف وحيد سجله جاستيس آرثر لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه.

وفي النسخة رقم 22 فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدفي الأهلي بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا.

وتشير الأرقام إلى تفوق كبير للأهلي في المواجهات المباشرة، ما يمنح الفريق ثقة إضافية قبل مباراة اليوم.

إنجازات الفريقين في بطولة السوبر المصري

يحمل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبًا، مما يعكس قوة وتاريخ النادي في هذه البطولة التي تعد إحدى أهم المسابقات على مستوى الكرة المصرية والعربية.

في المقابل توج الزمالك بأربعة ألقاب، بينما فاز كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد.

طموحات الفريقين في مباراة نصف النهائي

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في محاولة للحفاظ على لقبه وتحقيق انتصار جديد في البطولة.

أما سيراميكا كليوباترا فيسعى إلى تقديم مباراة قوية وتحقيق إنجاز كبير بالإطاحة بالفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ المسابقة والابتعاد عن الانطباع بأنه ضيف شرف في البطولة.

وتعتمد خطط الجهاز الفني على استغلال السرعات في الهجوم والضغط على دفاع الأهلي لتحقيق مفاجأة قد تغير مجرى البطولة.