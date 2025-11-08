جمعية الإعلام الرياضي تقر التحضير لمؤتمرها العام

جمعية الإعلام الرياضي تقر التحضير لمؤتمرها العامعقد مجلس إدارة الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، مساء الجمعة، اجتماعه الدوري (افتراضيًا) عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور صالح حميد، لمناقشة مستجدات العمل التنظيمي وتطوير الأداء الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.

وخصص الاجتماع لاستعراض الخطط والرؤى الهادفة إلى الارتقاء بعمل الجمعية، وتجويد آلياتها التنفيذية، وتعزيز قدرات الكوادر بما يواكب التطورات المتسارعة في الإعلام الرياضي الحديث، خصوصًا في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الاحترافي.

وشارك في جانب من الاجتماع رئيس نادي وحدة صنعاء الأخ أمين جمعان، ورجل الأعمال الأخ هاني الصيادي، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكة مع الأندية والهيئات الرياضية، وتبني خطاب إعلامي مسؤول يقوم على المهنية والمصداقية ويخدم الرياضة اليمنية.

وثمّن المجلس الدعم الذي يقدمه الصيادي، والتفاعل الكبير من أمين جمعان مع أنشطة الجمعية وبرامجها، وحرصهما على الإسهام في تطوير قطاع الإعلام الرياضي ومساندة مشاريعه المستقبلية.

كما استعرض المجلس المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشير سنان، والخاص ببرنامج التدريب والتأهيل للعام القادم، بهدف اكساب الإعلاميين الشباب مهارات صُنّاع المحتوى بهدف

التعامل مع أدوات وتقنيات الإعلام الحديث.

وأقر الاجتماع مشاركة رئيس الجمعية والأمين العام وعضو المجلس كمال الأبارة في الفعاليات والاجتماعات المرتقبة ذات الصلة بعمل الجمعية، بالإضافة إلى بدء التحضير لانعقاد المؤتمر العام للجمعية العمومية، لمناقشة وإقرار الخطة الاستراتيجية وتفعيل مسارات التسويق وتنمية الموارد والشراكات.

وأكد المجلس موقفه الرافض لأي مخالفات أو تجاوزات قانونية في الكونغرس الآسيوي، وفوّض بالإجماع المدير التنفيذي باتخاذ الإجراءات وفق النظام والقانون.

كما ناقش الاجتماع تنظيم مؤتمر وملتقى للإعلام الرياضي، إلى جانب ندوة لتقييم المشاركة اليمنية في دورة الألعاب الآسيوية بالبحرين، وأخرى حول غياب المنافسات المحلية وتأثيرها على الأندية والمنتخبات وسبل إعادة النشاط الكروي.

وأشاد المجلس بالنماذج الإدارية الناجحة التي تقدمها الأندية اليمنية، وفي مقدمتها نادي وحدة صنعاء برئاسة الأستاذ أمين جمعان، ونادي الصقر برئاسة الأستاذ شوقي أحمد هائل ومعه الأستاذ رياض الحروي، ونادي وحدة عدن برئاسة الكابتن وسام معاوية.

كما بارك المجلس النتائج المشرّفة التي حققها فريق تضامن حضرموت في بطولة الأندية الخليجية، بفوزه على الشباب السعودي وتعادله مع النهضة العُماني.