سقارة يفوز على سيراميكا برباعية في إفتتاح الدرجة الثالثة للكرة النسائية

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق سقارة لكرة القدم النسائية على فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

و استطاع فريق سقارة العودة للمباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني إستطاع سقارة العودة للمباراة وأحراز سقارة 4 أهداف في الشوط الثاني كانت كافيه لحصد ثلاث نقاط هامة في أول مباراة رسمية لنادي سقارة الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري كرة القدم النسائية هذا الموسم 2025-2026

و شهدت المباراة حضور مسئولي نادي سقارة على رأسهم محمد الجبلي رئيس نادي سقارة وعمرو حمدي نائب رئيس النادي وجمال السعيد المشرف على كرة القدم بالنادي، كما حضر احمد حنفي المشرف العام على قطاع كرة القدم النسائية لنادي سيراميكا كليوباترا.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق البطل الأولمبي على سنزو 5-0 وفوز فريق الصيد على السليين 4-1

