الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار قرار قناة ATV التركية بإنهاء عرض مسلسل "تذكر الحب – Aşkı Hatırla" بعد سبع حلقات فقط، موجة جدل واسعة بين الجمهور، خاصة بعد أن وصفت الإعلانات الترويجية الحلقة السابعة بأنها "جديدة" بدلًا من "الأخيرة"، ما دفع المشاهدين للاعتقاد بوجود حلقات إضافية أو موسم ثانٍ.

ما سرّ إلغاء مسلسل تذكر الحب المفاجئ

ورغم النجاح العاطفي الذي حققه العمل في بدايته، إلا أن نسب المشاهدة تراجعت تدريجيًا أمام منافسة قوية من أعمال مثل "شربات حمراء"، "هذا البحر سوف يفيض"، "الشوارع الخلفية" و"أنا أمه"، ما دفع القناة إلى اتخاذ قرار الإيقاف المبكر.

وأكدت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش أن قرار الإلغاء نهائي، وأن فريق العمل أنهى التصوير وغادر الموقع، موضحة أن الخطأ في الوسم التلفزيوني هو ما تسبب في الالتباس، وأن الحلقة السابعة كانت بالفعل الختامية.

وتدور أحداث المسلسل في قلب إسطنبول حول قصة حب ثانية تجمع بين مهندس معماري ومحررة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانا قد انفصلا قبل الزواج بسنوات، ليعيدهما القدر في مواجهة الذكريات والمشاعر المؤجلة.

ويضم العمل نخبة من النجوم الأتراك، أبرزهم هاندا أرتشيل، باريش أردوتش، بيجوم أكايا، باشاك جومولسينيليو أوغلو، فياض شريف أوغلو، ميليس مينكاري، سيزين أكباش أوغولاري، فاتح آل، وناز جوكتان، وهو من تأليف أحمد وطن وإخراج أوزغور أونورمي.

وقد عُرض المسلسل على قناة ATV التركية ومنصتي ديزني بلاس وشاهد، وكان من المقرر أن يمتد إلى ثماني حلقات قبل أن يُلغى رسميًا عند الحلقة السابعة، ليُسجل كأول مسلسل يُلغى في الموسم الحالي.