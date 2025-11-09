نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وأبرزهم مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو.

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 22 نقطة، متساويا مع نابولي صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد ساسولو في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 1 HD.

بولونيا ضد نابولي، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 1 HD

جنوى ضد فيورنتينا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 2 HD.

روما ضد أودينيزي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 1 HD.

إنتر ميلان ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة AD Sports 1 HD

