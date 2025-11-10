بدء البطولة الكروية لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة

غدا ..انطلاق دور الثمانية بمسقط

انطلقت يوم أمس الأول البطولة الكروية الرابعة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة، بمشاركة 14 فريقًا مُقسمة على ثلاث مجموعات. ضمت المجموعة الأولى المديرية العامة للموارد البشرية، والمديرية العامة للنقليات، والمنشآت السلطانية، والضيافة السلطانية، والمديرية العامة للرقابة. ويتنافس في المجموعة الثانية وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني، والخيالة السلطانية، والمديرية العامة للخدمات البيطرية، ومكتب أمين عام شؤون البلاط السلطاني، والمديرية العامة للتموين. وضمت المجموعة الثالثة الحدائق والمزارع السلطانية، ومزرعة رزات السلطانية، والمديرية العامة للشؤون المالية، والمديرية العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن البطولة الكروية الثالثة عشرة بصلالة 2024م شهدت تتويج فريق المديرية العامة للنقليات، ليضيف اللقب الثالث لسجلاته بعد أن حققها في الأعوام 2018م و2017م وفي سجل الأبطال يتصدر فريق الخيالة السلطانية بــ 5 بطولات حققها في الأعوام 2014م و2012م و2011م و2010م و2008م، فيما فاز باللقب بــ 3 بطولات فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني في الأعوام 2019 و2015م و2009م وفاز بالبطولة مرة واحدة فريق الحدائق والمزارع السلطانية عام 2013م.

دور الثمانية بمسقط

وتنطلق مساء غد الأربعاء منافسات دور الثمانية من البطولة الكروية الرابعة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني بمسقط، حيث تأهلت ثمانية فرق من دوري المجموعات بعد تنافس كبير بين 17 فريقاً. فمن المجموعة الأولى تأهل متصدر المجموعة فريق المديرية العامة للتموين مُحققا 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، كما تأهل فريق اليخوت السلطانية مُحققا 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة.ومن المجموعة الثانية تمكن حامل اللقب في عام 2024م فريق المديرية العامة للنقليات من التأهل محققاً 7 نقطة من انتصارين وتعادل، وفيما تأهل فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني محققاً 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وفي المجموعة الثالثة تمكن فريق الضيافة السلطانية من حجز مقعد التأهل محققاً 7 نقاط من انتصارين وتعادل، إضافة إلى تأهل فريق الخيالة السلطانية محققاً 6 نقاط من انتصارين وخسارة.

أما المجموعة الرابعة فتأهل منها فريق الحدائق والمزارع السلطانية محققاً 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما تأهل من ذات المجموعة فريق المديرية العامة للموارد البشرية محققاً 6 نقاط من فوزين وخسارتين.