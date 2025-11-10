نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف دلوقتي رابط مباراة مصر X إنجلترا تحت 17 سنة في كأس العالم للناشئين 2025 في المقال التالي

يستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي مساء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتعد المباراة حاسمة للمنتخب المصري من أجل حسم التأهل إلى دور الـ32، بعد الأداء المميز في الجولتين السابقتين أمام هايتي وفنزويلا.

موعد مباراة مصر وإنجلترا



تنطلق مباراة مصر ضد إنجلترا في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت الدوحة، على ملعب رقم 7 في منطقة أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا



يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD المدفوع، بصوت المعلق المصري أحمد فؤاد.

ترتيب مجموعة مصر قبل المباراة



يتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على هايتي 4-1 وتعادله مع فنزويلا 1-1، بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد، وإنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب هايتي المركز الرابع دون نقاط.

استعدادات منتخب مصر



يواصل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني أحمد الكاس استعداداته للمباراة، مع الاعتماد على مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم الذي يتألق بشكل لافت في البطولة.

أداء منتخب إنجلترا



يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على هايتي 8-0، رغم خسارته المفاجئة أمام فنزويلا في الجولة الأولى، مما يجعل اللقاء مفتوحًا على كل الاحتمالات.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وإنجلترا



القناة الفضائية: beIN Sports المفتوحة

البث المباشر عبر الإنترنت: تطبيق TOD

المعلق: أحمد فؤاد

سيناريوهات تأهل منتخب مصر



في حال فوز مصر وتعادل فنزويلا مع هايتي، سيتصدر الفراعنة المجموعة رسميًا.

وفي حالة الفوز بعدد كبير من الأهداف مقابل فوز فنزويلا، سيتم الحسم بفارق الأهداف.

أما في حال التعادل أو فوز فنزويلا بعدد أهداف أكبر، سيحتل المنتخب المصري المركز الثاني.

وحتى في حال الخسارة، سيبقى منتخب مصر ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المتأهلة للدور التالي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إنجلترا



حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – أنس رشدي – بلال عطية

خط الهجوم: إبراهيم النجعاوي – حمزة عبد الكريم

وتضم قائمة منتخب مصر في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.