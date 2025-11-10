الرياضة

منتخب إنجلترا يتقدم على مصر بهدف نظيف في كأس العالم للناشئين

0 نشر
0 تبليغ

منتخب إنجلترا يتقدم على مصر بهدف نظيف في كأس العالم للناشئين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يتقدم على مصر بهدف نظيف في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب إنجلترا للناشئين، على المنتخب الوطني بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

وانطلقت مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد إنجلترا 

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير من جانب لاعبي المنتخب الإنجليزي، مع وجود حذر دفاعي من منتخب مصر.

وفي الدقيقة 14 سجل اللاعب ريجان هيسكي الهدف الأول لصالح منتخب إنجلترا، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس منتخب مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا