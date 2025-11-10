نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يتقدم على مصر بهدف نظيف في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب إنجلترا للناشئين، على المنتخب الوطني بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

وانطلقت مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد إنجلترا

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير من جانب لاعبي المنتخب الإنجليزي، مع وجود حذر دفاعي من منتخب مصر.

وفي الدقيقة 14 سجل اللاعب ريجان هيسكي الهدف الأول لصالح منتخب إنجلترا، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس منتخب مصر.