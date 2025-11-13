نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشيلسي من التعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعود اسم البرازيلي رودريغو غويس إلى الواجهة مجددًا مع اقتراب سوق الانتقالات، بعدما تراجع دوره في تشكيلة ريال مدريد بقيادة المدرب تشابي ألونسو. فكل صيف تقريبًا، يُربط اسم اللاعب بإمكانية الرحيل، وهذه المرة كان الحديث عن اهتمام من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن تُكشف حقيقة الأمر.

الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، حسم الجدل بتأكيده أن تشيلسي لا يتفاوض مع رودريغو ولا مع ممثليه، مشيرًا إلى أن النادي اللندني لا يضع اللاعب ضمن أولوياته في الوقت الحالي. وبذلك أُغلق مؤقتًا ملف انتقال البرازيلي إلى “البلوز”، وهو الملف الذي يتجدد في كل موسم تقريبًا.

وكان رودريغو قد ارتبط في السنوات الماضية أيضًا باحتمال الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن رغم اهتمام المدرب بيب غوارديولا، تمسّك اللاعب بالبقاء في مدريد، مؤكدًا رغبته في الاستمرار والدفاع عن ألوان الفريق الملكي.

ورغم ذلك، يعيش صاحب الـ24 عامًا فترة صعبة هذا الموسم، إذ لم يشارك سوى في 3 مباريات كأساسي، بإجمالي 359 دقيقة، دون أن يسجل أي هدف، مكتفيًا بصناعتين فقط. أرقامه المتواضعة جعلت دوره هامشيًا، إذ يعتمد عليه ألونسو غالبًا في الدقائق الأخيرة من المباريات.

هذا الوضع أثار تكهنات حول عدم رضاه عن موقعه في الفريق، ما فتح الباب مجددًا أمام الشائعات التي تربطه بأندية إنجليزية كتشيلسي، رغم عدم وجود مفاوضات فعلية.

ورغم نفي رومانو، تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون خياره الأول في حال قرر الرحيل مستقبلًا، إذ يرى أن أندية مثل تشيلسي قادرة على منحه دورًا أساسيًا ومكانة أكبر، فضلًا عن المقابل المالي المرتفع.

حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على رحيل وشيك، لكن استمرار غيابه عن التشكيلة الأساسية قد يدفع رودريغو لإعادة التفكير في مستقبله مع ريال مدريد مع اقتراب عام 2026.



