نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه توماس توخيل، أمام نظيره المنتخب الصربي، مساء اليوم الخميس 13-11-2025 في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد صربيا، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم

وسيتم بث مباراة إنجلترا مع صربيا، على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة bein sports hd 3، بصوت المعلق المميز عامر الخوذيري