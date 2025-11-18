الرياض - كتبت رنا صلاح - دخلت أزمة باريس سان جيرمان مع نجمه السابق كيليان مبابي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما اتهم النادي الفرنسي مهاجمه التاريخي بـ"الخيانة" و"عدم الوفاء"، في بيان رسمي أعقب جلسة استماع قانونية عاصفة.

باريس سان جيرمان يتهم مبابي بالخيانة

ويطالب مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى 240 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت يرى أنها مستحقات عالقة، بينما يؤكد النادي أن اللاعب تنازل عنها طوعياً خلال اجتماع حاسم في يوليو/تموز 2023.

النادي الباريسي قال إنه يمتلك "أدلة دامغة" على أن مبابي أخفى نيته بعدم تجديد عقده طوال أحد عشر شهراً بين يوليو 2022 ويونيو 2023، ما حرم الإدارة من فرصة بيعه والاستفادة مالياً، قبل أن يرحل مجاناً إلى ريال مدريد صيف 2024.

كما أشار البيان إلى اتفاق شفهي في أغسطس 2023، تعهد فيه مبابي بخفض أجره والتنازل عن بعض المبالغ إذا غادر دون مقابل، وهو ما ينفيه اللاعب حالياً، لتتحول القضية إلى نزاع قانوني مفتوح.

من الناحية القضائية، طالبت محامية مبابي ديلفين فيرهيدن بإعادة تكييف عقده ليصبح دائماً بدلاً من محدد المدة، في خطوة تهدف إلى رفع قيمة التعويضات. وقد رفض القاضي دفوع باريس سان جيرمان بشأن تضارب المسارات القانونية، وحدد يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً للنطق بالحكم.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان أنهى حقبة كروية بارزة، لكنه ترك وراءه أزمة مالية وقانونية غير مسبوقة، لتتحول قصته من الملاعب إلى أروقة المحاكم.