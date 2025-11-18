الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اتحاد كرة اليد، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدرب المونتينغري زوران كاستراتوفيتش، للإشراف على المنتخبات الوطنية.

اتحاد كرة اليد الأردني يتعاقد مع المدرب زوران كاستراتوفيتش

وجاء تعيين المدرب المونتنيغري، بعد دراسة لسيرته الذاتية المليئة بالخبرات في عالم التدريب.

ووصل كاستراتوفيتش إلى العاصمة عمان، حيث التقى رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور اياد المنسي وأعضاء الإدارة، قبل الاتفاق على كامل التفاصيل وخطة العمل.

ويحمل المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية كاستراتوفيتش سيرة رياضية حافلة تميزت بقيادته للعديد من المنتخبات والفرق البارزة سواء على الساحة الأوروبية أو العربية، وحقق معها إنجازات لافتة.

وسبق لكاستراتوفيتش وان قاد المنتخب السعودي في الدورة الرياضية العربية التي جرت في الجزائر في العام 2023 وحقق معه الميدالية الفضية، مثلما اشرف على تدريبات المنتخب الإيراني، ومنتخب مونتينيغرو للرجال من 2011 - 2014 الذي تأهل معه لبطولة العالم 2013، والمنتخب المقدوني للسيدات.

كما أشرف كاستراتوفيتش على العديد من الأندية الأوروبية والعربية ومنها الجيش القطري وفاز معه ببطولة الأندية الآسيوية 2014 ومضر السعودي والقادسية الكويتي، إلى جانب أندية أوروبية أهمها فاردار المقدوني.