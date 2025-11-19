نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج خاص لرفع جاهزية نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يبدأ ترينت ألكسندر-أرنولد موسمه الأول مع ريال مدريد بالصورة التي كانت تنتظرها إدارة النادي. فقد واجه صعوبة في التأقلم ولم يظهر بنفس التأثير الذي كان يقدمه في ليفربول، ما دفع تشابي ألونسو إلى المداورة بينه وبين داني كارفخال في مركز الظهير الأيمن عندما كانا متاحين.

ومع إصابة كارفاخال حاليًا، باتت المسؤولية كاملة على عاتق أرنولد خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما دفع النادي لمطالبته بإحداث نقلة في أدائه. في مدريد يريدون منه أن يتجاوز دور اللاعب المنضبط إلى لاعب يقود الخط ويُحدث الفارق.

حتى الآن، كان أداء المدافع الإنجليزي ثابتًا ومن دون أخطاء مؤثرة، لكن دون أن يترك بصمته الهجومية. فقد كانت التوقعات عند التعاقد معه أن يساهم في صناعة اللعب وأن يشكل تهديدًا بفضل دقة تمريراته ومشاركته في البناء الهجومي بالدخول إلى العمق، وهي المهام التي يعتقد النادي أنه بات جاهزًا للقيام بها بعد فترة التكيف الأخيرة.

برنامج خاص لرفع جاهزيته البدنية

انضم ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد في توقيت صعب، إذ شارك في كأس العالم للأندية دون خوض فترة إعداد حقيقية، ثم تأثر بغياب فترة تحضيرية مناسبة بسبب قرارات تنظيمية في الليغا. هذا الأمر انعكس على جاهزيته البدنية ومستواه في المباريات الأولى.

وخلال فترة التوقف الدولي الحالية، استغل اللاعب عدم استدعائه إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، حيث ذكرت تقارير للصحفي غييرمو راي أنه خاض تدريبات مكثفة في أجواء دافئة بدبي رفقة مختصين، بهدف تحسين حالته البدنية واستكمال تعافيه بصورة مثالية.

ويأمل النادي أن تنعكس هذه التحضيرات الإضافية على مستواه، خاصة أنه لم يعد يعاني من أي عائق بدني يمنعه من تقديم أفضل ما لديه.

صراع على مركز الظهير الأيمن

كان ألكسندر-أرنولد قد تعرض لإصابة خلال مواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، ما أبعده لعدة أسابيع. ومع عودته إلى قائمة المباريات، لم يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، إذ فضّل ألونسو الدفع بفيدي فالفيردي، الذي قدم أداءً لافتًا في هذا المركز.

ومع إصابة كارفاخال وعودة اللاعب الإنجليزي إلى الجاهزية، ترى إدارة النادي أن الوقت قد حان ليؤكد أحقيته بالمركز وأن يكون الظهير الأيمن الأساسي للفريق، في خطوة تمثّل بداية الفعلية لتبرير التعاقد معه.

