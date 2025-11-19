نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلطة سراي يرصد التعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجد البرازيلي رودريجو جوس نفسه خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو هذا الموسم، إذ شارك أساسيًا في عدد محدود من المباريات، في ظل اعتماد المدرب الإسباني على مواطنه فينيسيوس جونيور كخيار أول في الجهة اليسرى، بينما يفضّل إشراك مستانتوانو أو إبراهيم دياز في الجبهة اليمنى. هذا الوضع يجعل مهمة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أكثر تعقيدًا في الحصول على دقائق لعب كافية خلال الموسم الحالي، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله في يناير، وفقًا لشبكة ESPN.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة آس، أكدت فأنّ نادي جلطة سراي التركي يرحب بفكرة استعارته، بشرط موافقة ريال مدريد واستعداده لتحمّل نصف راتب اللاعب خلال الأشهر المقبلة”. ويُذكر أنّ رودريغو كان قد عبّر سابقًا عن إعجابه بأجواء ملعب النادي التركي، قائلًا في 2022: “جماهير غالاتاسراي مذهلة. كدت أفقد سمعي أثناء الإحماء بسبب الضجيج الهائل.

ورغم ذلك، تبدو مغادرة رودريجو ريال مدريد باتجاه الدوري التركي خيارًا صعبًا، إذ يرى نفسه قادرًا على اللعب في أحد الأندية الكبرى في أوروبا، ويرغب في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى. وبالتالي، سيحتاج إلى دراسة العروض التي ستصله بعناية، إلى جانب قرار النادي الملكي بشأن مستقبله.

ويظلّ اهتمام مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قائمًا، إذ لطالما رأى في رودريغو لاعبًا موهوبًا يمتلك إمكانات فنية كبيرة وقدرة على التسجيل رغم افتقاره للثبات في المستوى. وقد كان تفوق فينيسيوس الواضح في السنوات الأخيرة أحد أبرز أسباب تراجع دور رودريغو داخل الفريق.

ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان مانشستر سيتي سيتحرك لضمه في الميركاتو الشتوي أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. انتقاله إلى مانشستر قد يكون خيارًا جذابًا للاعب، الذي يكنّ احترامًا كبيرًا لغوارديولا، وسيستفيد من العمل معه ومن اللعب إلى جانب إيرلينغ هالاند، إضافة إلى ضمان حصوله على دقائق لعب أكبر سواء في الجناح الأيسر أو خلف المهاجمين.

