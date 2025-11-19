نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان.. صراع ثلاثي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2025، والمقرر إقامته اليوم الأربعاء في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعاصمة المغربية الرباط، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويشهد الحفل التنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بين ثلاثة نجوم لامعين المصري محمد صلاح، مدافع ليفربول الإنجليزي، المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جلطة سراي التركي.

محمد صلاح قدم موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث سجل 34 هدفا وصنع 23 تمريرة حاسمة خلال 52 مباراة في مختلف البطولات، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصد جائزة هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب. على المستوى الدولي، لعب دورا مهما في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ومنافسات كأس العالم 2026.

أشرف حكيمي كان منافسا قويا، بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان شارك فيه في 55 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة، وساهم في حصول فريقه على عدة ألقاب أبرزها الدوري الفرنسي وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى التألق مع منتخب المغرب وتأهيله لمونديال 2026.

أما فيكتور أوسيمين، فقد سجل 37 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة مع جلطة سراي في 41 مباراة، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري والكأس في تركيا، رغم أن منتخب نيجيريا فشل في التأهل لمونديال 2026 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية.

وخلال الحفل، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب للرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى جوائز أفضل لاعب ولاعبة في الأندية الأفريقية، وأفضل منتخب ونادي في القارة.