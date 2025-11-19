نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا جدول الترتيب وينافسه الأهلي والزمالك ونقدم لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر. أبرز مواعيد مباريات الجولة 14 السبت 22 فاركو ضد سيراميكا 5:00. مودرن سبورت ضد البنك الأهلي 8:00. الثلاثاء 25 نوفمبر بيراميدز ضد المقاولون العرب 5:00. ترتيب الدوري المصري الممتاز 1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- زد 17 نقطة

9- البنك الأهلي 16 نقطة

10- غزل المحلة 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- مودرن سبورت 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 10 نقاط

18- الإسماعيلي 10 نقاط

19- طلائع الجيش 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

