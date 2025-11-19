نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى نادي الإسماعيلي ما تردد مؤخرا عن تقديمه طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لفتح باب القيد الاستثنائي، مؤكدًا أن الأمر لم يحدث مطلقًا.

وأوضح النادي في بيان رسمي «الإدارة القانونية لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الفيفا بهذا الشأن. منذ تولي المجلس الحالي، الشفافية مع جماهير الإسماعيلي كانت دائمًا أولوية».

وأشار البيان إلى أن المصادر الرسمية للنادي فقط، سواء المنصات الرسمية أو الموقع الإلكتروني، هي المرجع المعتمد لأي أخبار تخص الفريق، داعيا الجميع إلى التكاتف لدعم المجلس في إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه النادي من إيقافات بسبب مستحقات متأخرة وقضايا سابقة مع بعض اللاعبين، كان آخرها قضية لاعب الفريق السابق كارميلو.