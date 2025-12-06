محمد كريم يثير الجدل بإشارة لتعاون ضخم مع فان ديزل.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم العالمي محمد كريم مواقع التواصل بعد أن لمح إلى مشروع فني مرتقب يجمعه مع نجم الأكشن الشهير فان ديزل، وذلك عقب نشره صورة جمعتهما خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة بمدينة جدة.

محمد كريم يعلق على تعاونه مع فان ديزل



وكتب كريم تعليقًا كشف الكثير وأخفى المزيد: “مع الفنان الفريد، أيقونة هوليوود الحقيقية نلتقي قريبًا، أخبار رائعة في الطريق”، تصريح قصير، لكنه فتح الباب واسعًا أمام التكهنات حول عمل ضخم قد يكون قيد التحضير.

تألّق عالمي على السجادة الحمراء

شهدت جدة ليلة مليئة بالبريق مع انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي استقبل نخبة من أبرز نجوم العالم والعرب، لفت حضورهم الأنظار منذ اللحظات الأولى، وسط اهتمام إعلامي كبير بأحدث الإطلالات وتصريحات الفنانين.

ضمن هذا التألق حضر محمد كريم بروحه المعتادة التي تجمع بين الثقة والبساطة، إلى جانب الفنان أمير المصري الذي خطف الأضواء بإطلالة أنيقة وحضور مميز، مؤكدًا مكانته كأحد أهم الوجوه الصاعدة في السينما العالمية.

لماذا يقل ظهور محمد كريم في مصر؟

خلال إحدى فعالياته الأخيرة، أوضح محمد كريم سبب غيابه المتكرر عن الأعمال المصرية، مؤكدًا أن التزاماته في هوليوود تُلزمه بالعمل وفق جدول دقيق وإدارة خارجية تتولى كل تفاصيل ارتباطاته الفنية.



وقال: "عندي فريق برا بيدير شغلي، وعقود تمثيل لازم أخلصها في مواعيد معينة… الدنيا برا منظمة وواضحة. بحب أكون موجود في مصر، بس عندي التزامات معروفة ولسنة قدام."

