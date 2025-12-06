جربه ومش هتندم.. مكون طبيعي يضاف على الشاي لتخسيس 7 كيلو في أيام

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشاي باللبن من أكثر المشروبات شيوعًا في البيوت المصرية والعربية، إذ يجمع بين فوائد الشاي الغني بمضادات الأكسدة والكافيين، ومكونات اللبن التي تحتوي على الكالسيوم والبروتين والعناصر الأساسية، ليقدم مزيجًا متوازنًا يدعم الصحة ويمنح الجسم نشاطًا.

أبرز فوائد الشاي باللبن

توضح خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ أن الانتظام في تناول الشاي باللبن يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، ومن أهمها:

تحسين الهضم: تساهم مضادات الأكسدة في الشاي في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

رفع مستوى الطاقة: الكافيين يعزز التركيز واليقظة، بينما يمنح اللبن الجسم ما يحتاجه من بروتين لدعم النشاط.

تقوية العظام: يحتوي اللبن على الكالسيوم وفيتامين D الضروريين لصحة العظام والوقاية من الهشاشة.

تعزيز المناعة: يجمع المشروب بين مضادات الأكسدة في الشاي والبروبيوتيك الموجودة طبيعيًا في اللبن، مما يدعم المناعة وصحة الأمعاء.

تحسين صحة البشرة: الفيتامينات ومضادات الأكسدة تساهم في ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا أكثر نضارة.

دعم صحة القلب: تساعد الفلافونويدات الموجودة في الشاي على خفض الكوليسترول، بينما يسهم البوتاسيوم في اللبن في ضبط ضغط الدم.

تحسين المزاج: يعزز الكافيين الحالة النفسية، في حين يساعد التربتوفان الموجود في اللبن على زيادة إفراز السيروتونين «هرمون السعادة».

الشاي باللبن والتخسيس

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في رفع معدل الأيض وتحسين عملية الحرق، بينما يعمل اللبن على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

ورغم وجود الكافيين في المشروب، إلا أن التربتوفان الموجود في اللبن يمنح تأثيرًا مهدئًا، مما يجعله مناسبًا لدى بعض الأشخاص في ساعات المساء دون تأثير واضح على النوم.