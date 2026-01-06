روسينيور مدرباً جديداً لتشيلسي

روسينيور مدرباً جديداً لتشيلسيأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم تعاقده مع المدرب ليام روسينيور بعقد يمتد حتى عام 2032 خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقال النادي، في بيان، إن تعيين ليام روسينيور مدربًا للفريق الأول للرجال يأتي ضمن رؤية استراتيجية تعتمد على الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة محليًّا وقاريًّا على المدى البعيد، بعد فترة من التغييرات المتلاحقة على مستوى الجهاز الفني.

بدوره أعرب المدرب الجديد البالغ من العمر 41 عامًا عن فخره بتولي المنصب، بعدما وصل إلى لندن قادمًا من نادي ستراسبورغ الفرنسي.

وكان روسينيور قضى مسيرته لاعبًا بين الدوري الإنجليزي الممتاز والـ "تشامبيونشيب" حيث لعب لفرق فولهام، وريدينغ، وهال وبرايتون وغيرها.

وبدأ روسينيور مسيرته التدريبية عام 2019 في ديربي كاونتي، أولاً تحت قيادة الهولندي فيليب كوكو ثم مساعداً لواين روني.

ويحل تشيلسي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، وسيحل ضيفًا على فولهام، غدًا في الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.