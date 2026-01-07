باريس ومارسيليا في قمة نارية غداً

باريس ومارسيليا في قمة نارية غداًيلتقي باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا غداً الخميس، في نهائي كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، الذي يقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل التتويج بالبطولة، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق أول ألقابه في العام الجديد تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، في حين يسعى أولمبيك مارسيليا لحصد أول ألقابه مع مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي.

ويعتلي باريس سان جيرمان قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة، بينما خسر اللقب 5 مرات آخرها في عام 2021.

أما مارسيليا فحقق اللقب 3 مرات في أعوام 1971 و2010 و2011، بينما خسره 3 مرات في 1969 و1972 و2020.

وسيلتقي الفريقان في السوبر الفرنسي للمرة الثالثة، حيث حقق مارسيليا اللقب في 2010، بينما توج باريس سان جيرمان بالكأس في 2020.

يذكر أن الكويت تعد رابع دولة عربية تستضيف السوبر الفرنسي إذ سبق وأقيم في تونس عام 2010، والمغرب في 2011 و2017، وقطر في النسخة الماضية والتي توج بها باريس سان جيرمان بعد فوزه على موناكو بهدف نظيف على استاد 974.