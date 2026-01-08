نابولي ينجو من فخ فيرونا في الكالتشيو

نابولي ينجو من فخ فيرونا في الكالتشيوفرّط نابولي في نقطتين ثمينتين بعد تعثره بتعادل محبط على ملعبه ووسط جماهيره أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، مساء الأربعاء.

وباغت فيرونا حامل اللقب وسط جماهيره، وتقدم بهدفين في الشوط الأول، أولهما في الدقيقة 16 عندما مرر شيخ نياسي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها مارتن فريسي بكعبه في الشباك.

وضاعف الضيوف تفوقهم بهدف ثان سجله جيفت أوربان في الدقيقة 27 من ركلة جزاء سددها على يمين فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس نابولي.

وهاجم نابولي بكل خطوطه في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق بهدف سجله سكوت ماكتوميناي بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها نواه لانج في الدقيقة 54.

وأحرز راسموس هويلوند هدفا ثانيا في الدقيقة 72، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت باحتساب لمسة يد ضد المهاجم الدنماركي، ليلغى الهدف.

ولم ييأس نابولي بل أدرك التعادل بهدف جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 82 بعد عرضية من الجهة اليمنى للبديل لوكا ماريانوتشي.

وبهذا التعادل، فرط نابولي في نقطتين وسط جماهيره وفرصة للقفز إلى الصدارة مؤقتا، ليبقى رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف عن ميلان، ثاني الترتيب، وأمامهما إنتر ميلان في الصدارة بـ39 نقطة.

أما هيلاس فيرونا، الذي يكافح للهروب من الهبوط، فقد انتزع نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي نفس التوقيت، فاز أتالانتا خارج أرضه على بولونيا بهدفين سجلهما نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 37 و60.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز للمركز السابع في جدول الترتيب على حساب بولونيا الذي تراجع للمركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة.