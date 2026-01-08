برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني
بلغ نادي برشلونة المباراة النهائية لكاس السوبر الإسباني بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو 5-0 يوم الأربعاء في المربع الذهبي من البطولة.
وحسم برشلونة الأمور إكلينيكياً في غضون ربع ساعة فقط في منتصف الشوط الأول، حيث سجلها خلالها أربعة أهداف بواسطة فيران توريس وفيرمين لوبيز وروني بردجي ورافينيا، ثم عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في بداية الشوط الثاني.
وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من حصد لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث سيلتقي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع، غدا الخميس، بين ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة من قبل مع أتلتيكو مدريد الذي حصد اللقب مرتين سابقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.