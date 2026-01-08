برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني

برشلونة إلى نهائي السوبر الإسبانيبلغ نادي برشلونة المباراة النهائية لكاس السوبر الإسباني بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو 5-0 يوم الأربعاء في المربع الذهبي من البطولة.

وحسم برشلونة الأمور إكلينيكياً في غضون ربع ساعة فقط في منتصف الشوط الأول، حيث سجلها خلالها أربعة أهداف بواسطة فيران توريس وفيرمين لوبيز وروني بردجي ورافينيا، ثم عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في بداية الشوط الثاني.

وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من حصد لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث سيلتقي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع، غدا الخميس، بين ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة من قبل مع أتلتيكو مدريد الذي حصد اللقب مرتين سابقا.