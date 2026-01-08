الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق مساء بعد غدٍ السبت، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفات لكرة القدم، لموسم 2025، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

ويلتقي نشامى المستقبل مع عمان FC عند الخامسة مساء السبت، ويواجه الاستقلال نظيره الاتحاد مساء الأحد بالتوقيت ذاته.

إعلان الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الـ13من دوري المحترفات

وبحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

وأعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الثالثة عشرة كالتالي: مباراة نشامى المستقبل وعمان FC

الحكام: عمر حرزالله، أما الحكام المساعدون فهم رهف الأخرس، مجد كافيه، إسراء المجالي رابعاً.

مباراة الاستقلال والاتحاد الحكام: إبراهيم الشرفات، أما الحكام المساعدون فهم زين فواز، إسراء جبارات، ومرح حسون رابعاً.