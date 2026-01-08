الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات بطولة دوري "حارتنا" لكرة القدم لإقليم الجنوب بتنظيم من شركة حلول تطوير الرياضة "SportDS"، وبمشاركة 27 فريقا بفئتي الأشبال 16 فريقا، والبراعم 11 فريقا.

بطولة دوري حارتنا لإقليم الجنوب تنطلق في العقبة الجمعة

وتقام منافسات البطولة من الفترة 9 وحتى 17 كانون الثاني الحالي على ملعب العقبة.

وستفتتح البطولة عند الساعة العاشرة صباحا بحفل يستعرض الفرق المشاركة، وبعدها ستبدأ المباريات بمواجهات المجموعة الأولى والثانية لفئة البراعم بمواجهات (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 1 مع ثغر العقبة ونادي اتحاد العقبة A مع النشامى وأكاديمية أوركا مع فرسان المستقبل، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة 2 مع مواهب العقبة.

وسيكون الدخول مجاني لمباريات البطولة كافة، حيث وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكافة أهالي العقبة وعشاق كرة القدم للحضور إلى الملعب ومتابعة المباريات والتي ستكون ذات أجواء حماسية وكروية وعائلية يتخللها العديد من الفقرات للجمهور.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لانطلاقة البطولة بتحضير الملاعب التي ستقام عليها المباريات، وتثبيت الكشوفات الخاصة بالفرق والبروفات النهائية للانطلاقة، وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعا مع كافة اللجان للاطمئنان على الجاهزية، حيث تنظم البطولة بقيادة كوادر مختصة بتنظيم الفعاليات الكروية وبالشراكة مع مبادرات شبابية وطنية وشركات تدعم الفعاليات الهادفة لتنمية المواهب والشباب الأردني.

وستقام البطولة على فئتين البراعم من عمر 9-10 سنوات، والأشبال من عمر 11-12 سنة، حيث قسمت الفرق على مجموعتين في كل فئة، وليتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي ومن ثم النهائي.

فئة البراعم المجموعة الأولى: (سلطة منطقة العقبة 1 – اتحاد أبناء العقبة A – النشامى – ثغر العقبة – أوركا – فرسان المستقبل)، والمجموعة الثانية: (سلطة منطقة العقبة 2 – THE LIONS - أبطال الاستحواذ – مواهب العقبة – اتحاد أبناء العقبة B).

أما فئة الأشبال، المجموعة الأولى: (جيل التنمية – سلطة منطقة العقبة 1 – فرسان المستقبل – ثغر العقبة – أوركا – أبطال الاستحواذ – اتحاد أبناء العقبة C- فرسان الأردن / الرمثا)،

والمجموعة الثانية: ( فرسان العقبة – سلطة منطقة العقبة 3 - THE LIONS – سلطة منطقة العقبة 2 – فرسان الأردن / عمّان – اتحاد أبناء العقبة D – النشامى – مواهب العقبة).

وستلعب مباريات البطولة وفق إجراءات تنظيمية عالية واحترافية تحاكى البطولات العالمية الكبرى لإدخال الأطفال المشاركين في تجربة حقيقية تعزز من تجربتهم الكروية في دوري "حارتنا".

وسيشرف على البطولة طاقم تحكيمي معتمد، ويجمع بين الخبرة والشباب، لإدخال الحكام في تجربة نوعية في كيفية التعامل مع التعليمات، وباعتبار البطولة منصة تعليمية للاعبين الناشئين لفهم قوانين كرة القدم والتركيز على القيم الرياضية المتمثلة بالانضباط لقرارات الحكام واحترام الفريق والخصم وروح الفريق وأهمية التحلي بالروح الرياضية وتقبل الفوز والخسارة .

وستقود شخصية "وسام" مشوار البطولة من خلال توجيه اللاعبين بقيم الرياضة وكرة القدم، وبث الحماس والتنافس الشريف بين المواهب.

ويقوم "وسام" بمخاطبة اللاعبين والفرق بروح الفريق الواحد وإضافة الحماس بالبطولة التي تعد الخطوة الأولى للعديد من المواهب الكروية لمشوار رياضي احترافي.