الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نادي قطر القطري رسميًا تعاقده مع لاعب خط الوسط الأردني نزار الرشدان، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، قادمًا من نادي الزوراء العراقي.

نادي قطر القطري يتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان

ويعد الرشدان من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية وحضور قوي في وسط الملعب، إلى جانب خبرته الدولية مع المنتخب الوطني "النشامى"، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خارج الأردن.

وكان الرشدان قد خاض تجربة احترافية مع نادي الزوراء العراقي، قبل انتقاله إلى صفوف نادي قطر، الذي أعلن عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.