ليفربول يوقف انتصارات أرسنال
أهدر أرسنال فرصة الابتعاد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله مع ضيفه ليفربول بلا أهداف يوم الخميس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستحوذ ليفربول على الكرة طوال مجريات المباراة لكنه لم يسدد تجاه مرمى أرسنال، بينما سدد الأخير كرتين نحو مرمى الضيوف.
وبقي أرسنال في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بينما رفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.
