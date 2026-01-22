الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يخوض منتخب مصر مباريات ودية أمام إسبانيا والبرازيل والسعودية، إضافة إلى مباراة أخرى لم يتم تحديدها، بحسب ما أفاد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في مقر الاتحاد المصري للعبة للكشف عن خطة الإعداد للمونديال.

مصر تواجه البرازيل وإسبانيا والسعودية استعدادا للمونديال

وقال: "نواجه السعودية وإسبانيا في آذار المقبل، وقبل كأس العالم مباشرة سنلعب أمام البرازيل ومنتخب آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا".



وتم الإعلان عن مشاركة منتخب مصر في مهرجان قطر لكرة القدم الذي يقام في آذار المقبل، حيث يلتقي مع السعودية على ملعب أحمد بن علي يوم في 26 منه، قبل مواجهة إسبانيا بطلة أوروبا بملعب لوسيل في 30 منه.



وتابع أبو ريدة "نتابع خطة الإعداد مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن. ندعم الجهاز بكل ما نملك، وسنوفر له كل ما يرغب فيه قبل كأس العالم".



وحول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي انتهت مؤخرا في المغرب واحتل فيها المنتخب المصري المركز الرابع، قال أبو ريدة "أشكر حسام حسن على الأداء، ولولا الإرهاق وضيق الوقت قبل مواجهة السنغال كان من الوارد تواجد مصر في النهائي".



من جانبه، توجه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بالشكر للاتحاد المصري للعبة، ووزارة الشباب والرياضة على الدعم، وأعرب عن رضاه لما قدمه المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.



وقال حسن "رأى الجميع صعوبة البطولة حتى على المغرب المنتخب المضيف. نجحنا في التأهل إلى كأس العالم بدون هزيمة وبفارق 5 نقاط أمام منتخبات قوية لديها محترفين أكثر من منتخبنا، وشاركنا في أصعب نسخة من كأس الأمم الإفريقية بتشكيلة يغلب عليها اللاعبين المحليين وظهرنا بشكل رائع بالرغم من حالة التشاؤم قبل البطولة".



ولام حسن الإرهاق في خسارة نصف النهائي أمام السنغال "صعدنا في الصدارة وأقصينا حامل لقب البطولة قبل أن نخسر من السنغال؛ بسبب ظروف معينة أبرزها التنقل من مدينة لأخرى وضيق وقت الراحة التي حصلنا عليها مقارنة بالسنغال التي استمرت في نفس المدينة" مشيرا إلى أن منتخب مصر كان الأقل بين رباعي نصف النهائي من حيث عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا.



وطالب حسن بتكاتف الجميع من أجل الاستعداد لكأس العالم، وأضاف "سنلعب مباريات مهمة جدا أمام إسبانيا والبرازيل والسعودية، وهناك مباراة أخرى قبل انطلاق كأس العالم نقترب من حسمها. وننتظر التعاون من أجل تحضير اللاعبين بالشكل الأمثل".



من جانبه، كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن مشروع بمسمى "خطة 2038" لتطوير الكرة المصرية ورعاية المواهب والناشئين، مشيرا إلى تحضير الوزارة لست محافظات بداية من الإسماعيلية لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية.



وأشاد صبحي بعلاقة مصر والمغرب على المستوى الرياضي، وقال "لدينا تاريخ كبير من المحبة مع المغرب، وشاهدنا في البطولة محبة كبيرة للمصريين. نشكر المغرب على الدور الكبير الذي قامت به في استضافة كأس الأمم الإفريقية والشكل الرائع الذي ظهرت به".