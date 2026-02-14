توتنهام يُعلن عن مدربه الجديد

توتنهام يُعلن عن مدربه الجديدأعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم، عن تعيين الكرواتي إيغور تودور مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للدنماركي توماس فرانك الذي تمت إقالته قبل أيام قليلة.

وأفاد النادي في بيان على موقعه الرسمي، بتعيين المدرب الكرواتي حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تحسين الأداء، وتحقيق النتائج، والارتقاء بالفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتراجع ترتيب توتنهام إلى المركز السادس عشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد سلسلة من النتائج ‌السيئة، ما دفع إدارة النادي لإقالة توماس فرانك عقب خسارة الفريق على أرضه، أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري.

وسبق للكرواتي إيغور تودور تدريب عدة فرق منها غلطة سراي التركي، وأودينيزي وهيلاس فيرونا الإيطاليين، ومارسيليا الفرنسي الذي قاده إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي في موسم 2022 / 2023، قبل أن ينضم إلى لاتسيو الإيطالي في مارس 2024 ويقوده للتأهل لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل تجربته الأخيرة مع يوفنتوس الإيطالي الذي قاده إلى دوري أبطال أوروبا بعد انضمامه إليهم في مارس 2025 قبل أن تتم إقالته في أكتوبر من نفس العام.