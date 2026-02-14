الرياض - كتبت رنا صلاح - ذهبية للحراسيس وفضية للنجار في الدوري العالمي للشباب للكراتيه توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه ليث الحراسيس بالميدالية الذهبية ونال اللاعب محمد النجار الميدالية الفضية؛ وذلك ضمن منافسات الدوري العالمي للكراتيه للشباب في إمارة الفجيرة الإماراتية.'

ونجح ليث الحراسيس في نيل الميدالية الذهبية ضمن فئة الشباب وزن تحت 68 كغم ونال محمد النجار ميداليته الفضية ضمن ذات الفئة لوزن تحت 61 كغم.



وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشاركته في البطولة أول أمس الخميس بحصوله على ميداليتين برونزيتين تحققتا من خلال هاني رشيد ولارا درويش.