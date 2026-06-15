تونس تبدأ المونديال بخسارة ثقيلة
استهل منتخب تونس مشاركته في كأس العالم 2026 بخسارة ثقيلة أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بي بي في إيه" بمدينة مونتيري المكسيكية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.
تقدم المنتخب السويدي عن طريق ياسين العياري في الدقيقة السابعة، ثم سجل زميله ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 43 سجل عمر رقيق هدف تقليص الفارق لتونس، فيما أضاف فيكتور يوكيريس الهدف الثالث للسويد في الدقيقة 59.
وسجل المنتخب السويدي الهدف الرابع في الدقيقة 84 عن طريق ماتياس سفانبرغ، وهو هدف ألغاه الحكم أولا قبل أن يتأكد من صحته ويقرر احتسابه، ثم عاد العياري ليسجل الهدف الثاني له والخامس للمنتخب السويدي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتعرض المنتخب التونسي لأثقل هزيمة في تاريخه بمنافسات كأس العالم، حيث كانت الهزيمة الأثقل قبل ذلك أمام بلجيكا في مونديال 2018 بنتيجة 2-5 في دور المجموعات.
وكانت مباريات المجموعة السادسة قد انطلقت بلقاء بين اليابان وهولندا وانتهى بالتعادل 2-2.
ويلتقي المنتخب التونسي في المباراة الثانية أمام نظيره الياباني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب السويدي مع هولندا يوم الجمعة المقبل.
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