وفاة الفنان محمد مرزبان متأثراً بإصاباته في حادث سير بعد أيام من إصابته في حادث سير مروع توفي الفنان المصري محمد مرزبان صباح اليوم الأربعاء بمستشفى أبو خليفة في م إقرأ المزيد

بعد أيام من إصابته في حادث سير مروع، توفي الفنان المصري محمد مرزبان صباح اليوم الأربعاء بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، عن عمر يناهز 64 عاماً.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن نبأ الوفاة، وقال في تصريحات صحافية إنه جارٍ الترتيب لإجراءات الجنازة، وتنسيق إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة.

وتعرض محمد مرزبان لحادث سير مروع على طريق مصر- الإسماعيلية شرق القاهرة، مساء السبت، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة أثناء قيادته لدراجته البخارية، ما أدى إلى تحطم الدراجة وإصابته بجروح خطيرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله إلى العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة صحية حرجة للغاية وغير مستقرة.

يذكر أن مرزبان بدأ مشواره الفني مطلع التسعينييات، وتميز بتقديم أدوار رجل الأعمال والشخصيات الأرستقراطية، تاركاً بصمة في أعمال سينمائية ودرامية بارزة، من بينها أفلام "كشف المستور" و"البلياتشو"، ومسلسلات "أين قلبي"، و"ضد التيار"، و"اسم مؤقت".

أما آخر أعماله فهو مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يعرض حالياً على منصة MBC شاهد، من بطولة كل من صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبد التواب.