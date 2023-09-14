نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة : نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئي مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، 13 سبتمبر 2023، معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي.

محمد بن راشد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي

ورحّب سموه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، وحمّلَه خالص تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وصادق تمنياته له بدوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء.

العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

وتطرق اللقاء إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

أحمد بن محمد يستقبل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح

كما استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي في وقت سابق اليوم الأربعاء، وكان في استقباله معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة جمال الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة.



