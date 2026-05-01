كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك مجانا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - يستضيف استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل الرقم 132 بتاريخ مواجهات القطبين.

وتحظى المباراة بأهمية استثنائية، ليس فقط لقيمة المنافسة التاريخية بين الناديين، ولكن أيضًا لتأثير نتيجتها المباشر على سباق التتويج باللقب هذا الموسم، في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وموعد انطلاق القمة

يمكن متابعة اللقاء بشكل مباشر عبر شبكة أون سبورت، الناقل الرسمي لمسابقة الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة عبر قناة On Sport 1، بالإضافة إلى قناة On Sport Max.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة منتظرة داخل استاد القاهرة الدولي.

ويتولى التعليق على المباراة مجموعة من أبرز الأصوات الرياضية، يتقدمهم محمد الكواليني وأيمن الكاشف، إلى جانب بلال علام ومؤمن حسن عبر القنوات المخصصة للبث.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في مواجهة الليلة

من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه أحمد عيد وياسين مرعي وهادي رياض وأحمد نبيل كوكا، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو.

أما الزمالك، فيتوقع أن يعتمد على مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه محمد إبراهيم ومحمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح، وفي الوسط محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبدالله السعيد، بينما يتواجد هجوميًا شيكو بانزا وناصر منسي وخوان بيزيرا.

صراع النقاط يشعل القمة 132

يخوض الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يمنحه دافعًا قويًا لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويبحث عن انتصار يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة ويمنح جماهيره دفعة معنوية كبيرة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

وبين رغبة الزمالك في تعزيز الصدارة، وطموح الأهلي في استعادة توازنه، تبدو القمة 132 مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ليلة جديدة من ليالي الكرة المصرية الكبرى.