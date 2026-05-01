+ 18.. تردد قناة المنسية الجديد على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - تتميز قناة المنسية بتقديمها محتوي بارز ومتنوع من الأكشن والإثارة والرعب والخيال العلمي، فهي قناة فضائية عربية موجهة لعاشقي الأفلام الأجنبية للكبار فقط، فإن الأفلام غالباً مترجمة للعربية، وتبث بشكل مجاني خلال 24 ساعة بدون اشتراك، حيث إنها تستهدف جمهور السينما الذي يفضل مشاهدة الأفلاب الحديثة أو المتنوعة بدون الحاجة لمنصات مدفوعة.

تردد قناة المنسية على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12729

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

حيث إن المنسية السرية +18 تستهدف محبي الأفلام الأجنبية بدون تقطيع، لذلك تعد تجربة مشاهدة فريدة من نوعها تتسم بالمتعة والجودة.

يمكنك من خلال ذلك التردد من استقبال المنسية السرية +18 بالجودة العالية والسمتقرة، وذلك ما يوفر تجربة فريدة المشاهدة والتقليل من احتمالية وقوع أي انقطاع أو تشويش خلال متابعة الأفلام.

كما تتميز بالكثير من العوامل التي جعلتها تنتشر ومن أهمها البث المجاني دون تشفير وجودة الصورة العالية والصوت والترجمة باللغة العربية بشكل واضح، فإنها مناسبة للبالغين فقط، وذلك ما ساعد في زيادة شعبيتها بين محبي الأفلام الأجنبية.