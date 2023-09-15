نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكونغو الديمقراطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة أنور عثمان باروت البارودي أوراق اعتماده إلى فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيرا لدولة الإمارات لدى الكونغو الديمقراطية وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة و حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.



