نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة: جامعة الذيد تفتح أبوابها سبتمبر المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن جامعة الذيد ستفتح أبوابها أمام الطلبة في سبتمبر المقبل 2024 وستضم كليتي الزراعة والبيطرة ومركزاً لعلوم الصحراء وآخر للبيئة كما سيوجد بجوارها مستشفى بيطري لعلاج الحيوانات المملوكة للعامة وستوقع الجامعة شراكة مع جامعتين بريطانيتين، كما أعلن سموه أن جامعة خورفكان ستفتح أبوابها بعد عام وكذلك ستدخل جامعة كلباء في المنافسة قريباً.

وبحسب “وام”، قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ” لا يمكن لطالب كلية الزراعة أن يلتحق من السنة الأولى بالهندسة الزراعية حيث أن كلية الزراعة تدرّس أول سنتين للطلبة دراسة ‘عامة‘ تأسيسية ليتخصص الطالب بعد ذلك في مجال المحاصيل أو الخضروات أو الفواكه وكذلك بعضهم يتخصص في شعبة عامة فيدرس جميع التخصصات وأنا شخصياً من الأشخاص الذين درسوا جميع التخصصات”.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة ” يدرس الطالب في الهندسة الزراعية الطرق في المرتفعات والجبال وكذلك هندسة ميكانيكية يدرس فيها جرارات الحرث ويتعلم كيفية إصلاحها ليصبح فنياً وكذلك يدرس كيفية تقسيم الأرض مع مراعاة موارد المياه للأرض التي يتم تقسيمها ومسموح للمهندس الزراعي أن يبني طرقاً بين الأراضي فذلك ضمن دراسته فكل هذه الدراسات تسمى ‘هندسة زراعية‘ ولكنها تكون بعد التخصص بعد سنتين من الدراسة في الكلية”.

وقال سموه ” يوجد كذلك في كلية الزراعة تخصص لتربية المواشي والأغنام والدواجن وهذا التخصص يسمى ‘تربية‘ وليس ‘هندسة‘ ويضم تغذية الحيوان وطريقة معاملته وكذلك يوجد ضمن التخصصات تعليم هندسة الحظائر ولكن علاج الحيوانات تتم دراسته في كلية البيطرة وهي كلية أخرى بجامعة الذيد ويوجد بجوار الجامعة مستشفى بيطري مفتوح لاستقبال الحيوانات المملوكة للعامة من الناس لعلاجها ورعايتها طبيا وكذلك تضم جامعة الذيد مركزين لعلوم الصحراء والبيئة ونحن شركاء مع جامعتين بريطانيتين هما الجامعة الملكية للزراعة للتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الذيد وجامعة بريستول في ويلز للتعاون مع كلية البيطرة بجامعة الذيد وستتولى جامعة بريستول مسؤولية التوقيع معنا بالنيابة عن الجامعتين البريطانيتين وذلك بالاتفاق بينهما وبإذن الله ستكون هذه العلوم إشعاعاً”.

وأضاف سموه ” وضعت خطة لأبنائي وبناتي الذين سيدرسون في كلية الزراعة بحيث ألا انتظر حتى يتخرجوا ليعملوا ويتدربوا وإنما سيتم تخصيص أراض ليتسلم كل طالب قطعة أرض يطبق فيها عملياً ما يدرسه في الكلية ويتمكن من زراعة الخضروات والفواكه المطلوبة في السوق ليكون الخريج لديه العلم والتدريب عند تخرجه مع العلم بأن جامعة الذيد ستفتح أبوابها في سبتمبر المقبل 2024 كما سنفتتح جامعة خورفكان بعد عام ونيف وكذلك ستدخل جامعة كلباء في المنافسة قريباً”.

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حديثه بوصية لأبنائه وبناته قائلاً ” نحن نوصي أبناءنا وبناتنا ونقول لهم “هذه فرصة.. العلم بين أيديكم الآن”.



