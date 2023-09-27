نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد: نهنئ أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد نبي الرحمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:38 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد النبي الكريم. وكتب سموه عبر منصة إكس: “نهنئ أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد نبي الرحمة.. مناسبة عظيمة نجدد فيها التمسك بديننا الحنيف، واتباع نهج خير البشر.. نسأل الله أن يديم علينا نعم الأمن والأمان وأن يعم الخير والسلام شعوب العالم كافة”.







