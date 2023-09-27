حمدان بن محمد: نبارك للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للشعوب العربية والإسلامية بذكرى ميلاد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة “X”: “نبارك للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة وخاتم النبيين من خير للبشر كل البشر وما أرساه من قيم أضاءت الأرض نوراً”.



